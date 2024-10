Avec une volonté affichée de partager une partie de ses revenus publicitaires, le moteur de recherche Qwant lance officiellement un programme de fidélité pour ses utilisateurs. Il est accessible pour tous les utilisateurs majeurs qui se créent un compte sur Qwant.

Présenté comme unique dans l'univers des moteurs de recherche, le programme de fidélité de Qwant est disponible sur ordinateur et sur mobile. Il a pour principe général de faire gagner des récompenses allant de 1 € à 10 € chaque semaine en effectuant des recherches sur Qwant.

Du lundi au dimanche, des points s'accumulent en fonction des recherches effectuées. Plus elles sont nombreuses et plus de points sont gagnés. Les points obtenus permettent de figurer dans un classement hebdomadaire.

Pour les utilisateurs de Qwant les mieux classés à chaque fin de semaine, ils ont la possibilité de gagner jusqu'à 10 €. La cagnotte abonde automatiquement un porte-monnaie virtuel associé au compte Qwant. Lorsqu'elle atteint 5 € au minimum, l'argent peut être transféré sur un compte bancaire personnel.

Les gains accumulés dans le porte-monnaie virtuel de Qwant ont une durée de validité de 3 mois. Il faudra donc penser à les retirer - ou encaisser - avant leur expiration.

Avec des bonus pour booster les points

Une recherche rapporte 100 points et le temps entre chaque recherche rapportant des points est de 30 secondes. Au-delà de 20 requêtes, les points gagnés sont inférieurs à 100. Des bonus permettent en outre d'augmenter le nombre de points (recherches sur ordinateur et sur mobile le même jour, recherches plusieurs jours d'affilée..).

La récompense maximale de 10 € par semaine et par utilisateur est attribuée pour un maximum de 50 utilisateurs. À l'occasion du lancement du programme de fidélité de Qwant, 1 € est offert à l'inscription.

Bien évidemment, Qwant ne renie pas ses fondements en matière de respect de la vie privée. " Nous ne conservons pas votre historique de recherche et ne revendons aucune de vos données personnelles. " Le transfert vers un compte bancaire nécessite la saisie du numéro IBAN et l'identification est effectuée par le partenaire Memo Bank.