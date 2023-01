Pour les entreprises, administrations et organisations, Qwant introduit une nouvelle offre baptisée Qwant @ Work. Elle est gratuite et surfe sur les principes fondateurs du moteur de recherche français éponyme en matière de vie privée et de protection des données personnelles.

L'offre permet de déployer le moteur de recherche Qwant sur les postes informatiques d'une entreprise afin d'en faire celui par défaut et pour des recherches qui préservent la confidentialité. La collecte de données, le pistage des recherches ou le pistage publicitaire n'ont pas droit de cité.

Au-delà des pages de recherche Qwant, la protection avec l'extension pour navigateur Qwant @ Work s'accompagne du blocage de la plupart des cookies publicitaires et traqueurs qui suivent les activités en ligne, de même qu'une protection contre les sites de phishing et les sites malveillants grâce à une liste de filtrage.

Une offre qui va évoluer

L'offre Qwant @ Work couvre ainsi des problématiques sensibles pour les entreprises concernant la confidentialité et le risque de fuite de données avec la navigation des collaborateurs. Qui plus est, Qwant souhaite aller plus loin et faire évoluer son offre en collaboration avec les entreprises qui l'utilisent.

De quoi espérer rapidement de nouvelles fonctionnalités qui collent au mieux aux besoins des entreprises. Pour Qwant @ Work, Raphaël Auphan, directeur général de Qwant, vante " une solution simple, gratuite et clé en main. "

Qwant @ Work est actuellement le deuxième produit de Qwant pour les entreprises, après l'offre publicitaire Qwant Ads dans un autre registre et pour les annonceurs, mais en mettant toujours en avant le respect de la vie privée.

Moteur de recherche alternatif

Avec le moteur de recherche Qwant, les publicités contextuelles qui participent au financement du modèle économique sont les mêmes pour tous les utilisateurs, dans la mesure où il n'y a pas de pistage lors des recherches.

Service développé et hébergé en France, Qwant revendique 6 millions d'utilisateurs par mois (France et international), mais c'est une audience qui date un peu et remonte à mars 2021 (Médiamétrie). Il y aurait plus de 7 millions de requêtes par jour, selon des chiffres en interne de mars 2022.

Qwant souligne développer sa propre technologie d'indexation du Web, sachant que le moteur de recherche n'est pour le moment pas en capacité de se passer complètement de Bing de Microsoft.