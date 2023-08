Alors qu'il n'y a plus que la CMA, le régulateur de la concurence britannique qui n'a pas donné son aval au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour un peu moins de 69 milliards de dollars, la firme américaine s'est rapprochée de l'éditeur français Ubisoft sur le terrain du Cloud Gaming.

La CMA voyait ainsi d'un mauvais oeil le rachat du géant par Microsoft, notamment sur le plan de la concurrence dans le Cloud Gaming. Déjà en avance sur ce terrain face à Nintendo et Sony, Microsoft dispose des services les plus aboutis en la matière et pour cause : cela fait des années que Microsoft a investi dans le développement d'infrastructures Cloud et dans le rachat de sociétés spécialisées dans le Cloud Gaming.

Un accord historique avec Ubisoft pour convaincre la CMA

Aussi, pour céder un peu de terrain, Microsoft a noué un partenariat avec Ubisoft permettant à ce dernier de distribuer l'intégralité des jeux Activision Blizzard déjà disponibles et tous ceux qui sortiront ces prochaines années au sein de son offre Ubsoft + Multi Access.

Microsoft ne sera ainsi pas le seul à proposer les jeux Activision Blizzard sur son espace Xbox Cloud Gaming puisque l'on pourra également les retrouver chez Ubisoft. En échange, Ubisoft devra naturellement reverser des droits d'auteur à Microsoft via une tarification de gros basée sur le marché ainsi qu'une option de tarification basée sur l'utilisation. Ubisoft aura même le droit de diffuser les jeux Activision Blizzard en Cloud Gaming sur des plateformes qui exploitent d'autres systèmes d'exploitation que Windows, ce qui laisse la possibilité de portage sur Téléviseur connecté, smartphones, tablettes, PC sous Linux et autres ...