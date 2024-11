Difficile de savoir pour l'instant s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle mais le groupe Kadokawa Corporation vient de confirmer que des négociations étaient bien entamées avec Sony pour un rachat.

Suite à des informations relayées par Reuters, on apprenait que Sony avait contacté l'éditeur japonais Kadokawa dans le but d'un rachat. Le groupe est spécialisé depuis des années dans l'édition de mangas et de livres au Japon, mais détient également un autre atout dans sa botte : le studio FromSoftware à qui l'on doit la saga des Souls, BloodBorne ou encore Elden Ring.

Face aux récentes publications, le groupe Kadokawa a réagi en confirmant que Sony avait bel et bien entamé des négociations en vue d'un rachat. Kadokawa a reçu une première lettre d'intention pour l'acquisition des actions de la société, mais précise qu'aucune décision n'a encore été prise à ce jour et qu'en fonction de l'évolution de la situation, le groupe partagerait rapidement des informations.

Dans les faits, Sony détient déjà 2% de Kadokawa suite à des investissements antérieurs, et la marque avait déjà étroitement collaboré avec Fromsoftware, notamment au niveau de l'exclusivité PlayStation Bloodborne.

Si Sony venait à racheter Kadokawa, tout porte à croire que la marque fera des prochaines productions de Fromsoftware des exclusivités PlayStation, avec quelques portages PC, mais plus aucun titre du studio ne devrait sortir sur Xbox... Contrairement aux engagements de Microsoft sur la franchise Call of Duty et à la stratégie globale de la marque américaine qui envisage de porter ses franchises de coeur comme Halo sur PlayStation.