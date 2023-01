C'est un réparateur spécialisé installé en Allemagne, KrisFix qui a alerté d'une augmentation considérable de prise en charge de certains GPU depuis quelques semaines.

On assiste ainsi à un pic énorme de cartes AMD Radeon RX 6900 et RX 6800 auprès des SAV avec une panne plutôt inquiétante dans une grande majorité des cas : le GPU ne répond plus et pire encore, il serait carrément fissuré.

Des GPU fissurés sans explication pour le moment

Sur 60 cartes arrivées dans la boutique en question lors des 3 dernières semaines, 48 affichaient ce problème de GPU mort sans aucune explication concrète.

Le réparateur qui est aussi Youtubeur a mené une enquête auprès des utilisateurs des cartes défectueuses et une tendance a pu se dessiner : tous les pilotes utilisés sont les mêmes et datent de fin décembre, mais il y a peu de chances que cela soit à l'origine de la panne.

On note que les utilisateurs n'ont pas repéré de signes de surchauffe et que leur carte est morte subitement, sans signe avant-coureur quelconque (pas d'artefacts, reboot, ou écran noir).

Un démontage plus profond des cartes a permis de constater que les GPU étaient tout simplement fissurés ou cassés : une partie est restée soudée au pad thermique lors du démontage, ce qui ne devrait pas arriver... Reste désormais à savoir s'il s'agit là d'un défaut de production et dans ce cas, estimer combien de cartes sont potentiellement concernées.