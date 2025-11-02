Le Black November démarre sur les chapeaux de roue chez Rakuten ! Pour lancer le mois des promotions, un nouveau code promo fait son apparition, mais attention : il n'est valable que ce dimanche 2 novembre.

Avec le code BLACK20, vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction immédiate dès 159 € d'achat sur l'ensemble du site. C'est une belle opportunité avant les fêtes, notamment pour les iPhones qui atteignent des prix très intéressants. Par exemple :

iPhone 16e 128 Go à 499 € avec le code BLACK20 (+ 4,99 € en Rakuten Points)

iPhone 16 128 Go à 655 € avec le code BLACK20 (+ 6,55 € en Rakuten Points)

iPhone 17 256 Go à 844,99 € avec le code BLACK20 (+ 8,45 € en Rakuten Points)

Retrouvez tous les modèles en promotion pour le Black November sur la page Apple Rakuten.