Le marché de la mémoire vive est officiellement en crise. Les prix de la DDR5 s'envolent, et la pénurie que beaucoup craignaient est arrivée.

L'explosion des dépenses en infrastructures pour l'intelligence artificielle met une tension inédite sur les puces NAND et DRAM, initialement destinées au marché grand public.

Pourquoi l'IA est-elle la principale responsable ?

C'est simple : l'IA dévore tout. Le secteur de l'intelligence artificielle absorbe une part colossale des capacités de production de mémoire, initialement prévues pour le grand public. Les géants comme Samsung, Micron et SK Hynix réorganisent leurs lignes pour prioriser la mémoire HBM (pour accélérateurs IA) et la DRAM serveur.



La demande des data centers est si forte que Samsung aurait cessé d'honorer ses contrats sur la DDR5, ne voulant pas fixer des prix qui deviennent obsolètes en quelques jours. Les fabricants n'arrivent pas à satisfaire la demande, avec un taux de satisfaction de seulement 70%.

Quelle est l'ampleur concrète de la hausse des prix ?

Les chiffres sont vertigineux. On parle d'une hausse de 172% sur le marché spot (au comptant) depuis le début 2025, aggravant la pénurie. Concrètement, un kit de 32 Go de DDR5 qui valait 88€ en mai se retrouve à 140€ aujourd'hui. Un kit G.Skill Trident Z5 Neo (32 Go) vendu 106$ il y a peu est affiché à 239$.



La cause de cette flambée : les puces DDR5 de 16 Go payées 7$ par les fabricants il y a deux mois coûtent désormais 13$. Il devient difficile de trouver 32 Go de DDR5 sous les 200€ en boutique.

Cette crise va-t-elle durer ?

Malheureusement, oui. Les perspectives sont très mauvaises. Ce n'est pas une crise passagère comme celle du minage de cryptomonnaies. La demande en IA s'inscrit sur le long terme. Certains experts, comme le PDG de Phison Electronics, estiment que la pénurie de mémoire NAND pourrait durer dix ans.



En parallèle, un autre facteur ajoute de l'huile sur le feu : la fin du support de Windows 10. Cette échéance pousse entreprises et particuliers à une vague de mises à niveau de leurs parcs de PC, ajoutant encore plus de pression sur une demande déjà saturée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les fabricants ne peuvent-ils pas juste produire plus ?

Ils essaient, mais la production est réallouée. Les fabricants privilégient la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), plus rentable et cruciale pour les accélérateurs d'IA, au détriment de la DDR5 et DDR4 grand public. La production de mémoire "classique" est reléguée au second plan.

Y a-t-il un risque pour les assembleurs de PC ?

Oui, un risque majeur. Les petits OEM (assembleurs) et distributeurs ont de graves difficultés d'approvisionnement. Certains ne recevront que 35 à 40 % de leurs commandes d'ici début 2026. Ils sont contraints soit de payer les prix exorbitants du marché spot, soit de laisser leurs chaînes de production à l'arrêt.