Si vous avez acheté un four à micro-ondes encastrable cet été, la prudence est de mise. Le site gouvernemental Rappel Conso a émis une alerte concernant de nombreux modèles de quatre marques très populaires – Brandt, Sauter, Vedette et De Dietrich – en raison d'un grave risque d'incendie.

Le défaut provient d'une petite pièce, l'entraîneur du plateau tournant, qui peut surchauffer, dégager de la fumée et potentiellement s'enflammer. La procédure de rappel est ouverte jusqu'au 30 novembre 2025.

Quels sont les modèles concernés et où ont-ils été vendus ?

Le rappel concerne une longue liste de micro-ondes encastrables, tous commercialisés entre le 16 juin et le 31 août 2025. Ces appareils ont été distribués dans la plupart des grandes enseignes d'électroménager et de bricolage, incluant Boulanger, But, Fnac Darty, et Leroy Merlin. La défaillance touche une pièce commune à de nombreux modèles de ces quatre marques, ce qui explique l'ampleur de ce rappel.

#RappelProduit Micro-ondes encastrable - BRANDT Risques : Incendie Motif : Risques d’échauffement, de dégagement de fumée et de combustion, de l’entraineur du plateau tournant https://t.co/jcR6FNAGtG pic.twitter.com/PayTt1V5x1 — RappelConso (@RappelConso) September 26, 2025





Parmi les références épinglées, on retrouve par exemple :

Chez Brandt : les modèles BMS7112B, BMS7112X, BMS7120W, etc.

: les modèles BMS7112B, BMS7112X, BMS7120W, etc. Chez Sauter : les modèles SMS7121B, SMS7121X, SMS7140B.

: les modèles SMS7121B, SMS7121X, SMS7140B. Chez De Dietrich : les modèles DME4310B, DME4310W, DME4310X, etc.

: les modèles DME4310B, DME4310W, DME4310X, etc. Chez Vedette : le modèle VMS7168B.

Il est impératif pour les possesseurs de vérifier la référence exacte de leur appareil pour savoir s'ils sont concernés.

Que devez-vous faire si votre micro-ondes est concerné ?

La première consigne est simple et impérative : cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Cependant, il n'est pas nécessaire de le démonter ou de le retourner en magasin. Le groupe Brandt France, qui chapeaute ces marques, a mis en place une procédure simplifiée. Il suffit de contacter le service consommateur au numéro vert 0800 10 10 37.





Une nouvelle pièce de rechange – l'entraîneur du plateau tournant – vous sera envoyée gratuitement à votre domicile. Rappel Conso précise que le remplacement est extrêmement simple : la pièce est accessible directement sous le plateau en verre et ne nécessite "ni outillage, ni désencastrement du produit, ni intervention par un technicien qualifié".

Pourquoi un seul petit défaut entraîne-t-il un rappel d'une telle ampleur ?

Cette affaire est une illustration parfaite des réalités de la production industrielle moderne. Les quatre marques concernées (Brandt, Sauter, Vedette, De Dietrich) appartiennent au même groupe et partagent de nombreux composants. Une seule pièce défectueuse, fournie en grande quantité pour équiper des dizaines de modèles différents, peut ainsi entraîner un rappel massif et coûteux.





Cela met en lumière la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et l'effet domino que peut provoquer un unique défaut de fabrication sur des milliers de produits finis, obligeant à une réaction rapide pour garantir la sécurité des consommateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment puis-je vérifier si mon micro-ondes fait partie du lot rappelé ?

Le plus simple est de consulter les fiches détaillées sur le site officiel Rappel Conso. Vous y trouverez la liste complète des références de produits, des enseignes de distribution et des numéros de lots concernés pour chaque marque.

La pièce de rechange est-elle vraiment facile à changer soi-même ?

Oui. Selon les informations fournies par le fabricant, l'entraîneur du plateau tournant est une petite pièce en plastique située au centre de la cavité du micro-ondes. Il suffit de soulever le plateau en verre pour y accéder et la remplacer sans aucun outil.

Que se passe-t-il si je continue d'utiliser mon micro-ondes défectueux ?

Vous vous exposez à un risque d'incendie. La pièce défectueuse peut surchauffer au point de fondre, de dégager une fumée toxique et de prendre feu, ce qui peut se propager à votre cuisine. Il est donc crucial de ne plus utiliser l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.