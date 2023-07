Le nano-ordinateur Raspberry Pi 4 B est à l'honneur chez Geekbuying qui nous le propose à un prix canon de seulement 69 €, le plus bas à notre connaissance actuellement sur le marché ! Donc si ce nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit vous intéresse, c'est le moment de craquer.

Pour rappel, le Raspberry Pi 4 B est le plus puissant des modèles PI4, et offre des performances de bureau comparables à celles des systèmes PC x86 d'entrée de gamme.

Ce dernier possède un SoC Broadcom 2711 avec son processeur ARM Cortex-A72 à 4 coeurs (1,5 GHz) et 4 à 8 Go de RAM selon la version. Il permet un double affichage avec des résolutions allant jusqu'en 4K grâce à 2 ports micro-HDMI, et un décodage vidéo matériel jusqu'à 4K p60.

Concernant les connectiques, le Raspberry Pi 4 modèle B en possède pléthores, avec 2 ports micro-HDMI, 1 port MIPI CSI, 2 ports USB 2.0, 1 port micro USB, 2 ports USB 3.0, 1 port MIPI DPI et enfin 1 port GPIO.

Il gère également le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0, et possède un contrôleur Ethernet Gigabit. A noter qu'un module complémentaire PoE HAT, non fourni, peut être installé pour assurer le support du PoE.

Vous trouverez donc chez Geekbuying à un prix exceptionnel le Raspberry Pi 4 Model B en versions 4 et 8 Go de RAM, avec la livraison gratuite en 10 à 20 jours :

