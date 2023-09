Après le Raspberry Pi 4 introduit mi-2019 et ses divers modèles qui ont affronté la pénurie de composants, la fondation éponyme dévoile le Raspberry Pi 5. Une cinquième génération du nano-ordinateur qui sera disponible fin octobre, avec des performances forcément revues à la hausse.

Le Raspberry Pi 5 est équipé d'un SoC BCM2712 (Broadcom) avec une finesse de gravure de 16 nm (contre 28 nm précédemment). Il intègre quatre cœurs ARM Cortex-A76 cadencés à 2,4 GHz, avec 512 ko de cache L2 par cœur et 2 Mo de cache L3 partagé.

La partie graphique est avec GPU VideoCore VII à 800 MHz prenant en charge OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2. Via HDMI (micro-HDMI), il est possible de gérer simultanément deux écrans en 4K à 60 images par seconde. La configuration est de 4 Go ou 8 Go de RAM (LPDDR4X-4267).

Par rapport au Raspberry Pi 4, la fondation Raspberry Pi souligne un Raspberry Pi 5 beaucoup plus rapide et des performances globales deux à trois fois supérieures, tout en étant moins énergivore pour une charge de travail donnée.

Refroidissement passif ou pas, et bouton Power

Cela étant, un refroidissement passif ne sera pas suffisant pour tout. En option payante, l'ajout d'un ventilateur pourra se faire quand il s'agira d'exploiter la pleine puissance du Raspberry Pi 5. L'alimentation s'adapte en passant de 15 à 25 W par le biais du port USB-C compatible Power Delivery.

Le Raspberry Pi 5 dispose d'une connectivité Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy, une connectique avec deux ports micro-HDMI, deux ports USB 3.0 (5 Gbit/s en simultané), deux ports USB 2.0, Ethernet Gigabit (support PoE+ ultérieur avec accessoire dédié), connecteur GPIO standard Raspberry Pi de 40 broches, émetteurs-récepteurs MIPI 1,5 Gbit/s à quatre voies (affichage et caméra)…

Avec l'interface PCIe 2.0 comme nouveauté, un adaptateur séparé sera nécessaire pour connecter un SSD, par exemple. Ce sera pour début 2024. La fondation met par ailleurs en avant une puce RP1 pour la gestion des entrées et sorties (southbridge) qui est de sa conception, l'intégration d'une horloge en temps réel, ainsi que la présence d'un bouton d'alimentation à la manière d'un PC.

Prix en hausse

Le Raspberry Pi 5 est en précommande. Sur la boutique Kubii, il est affiché à un prix de 70 € dans sa configuration pourvue de 4 Go de RAM et un prix de 93,60 € pour la configuration avec 8 Go de RAM. Un prix en hausse, mais le contexte économique du lancement du Raspberry Pi 4 était bien différent à l'époque.