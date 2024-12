L'univers Raspberry va s'enrichir pour Noël avec l'arrivée du clavier / ordinateur Raspberry Pi 500. Le dispositif comprend un clavier physique, des connectiques et surtout l'équivalent d'un Raspberry Pi 5 à bord.

Cela permet de se composer un véritable petit système informatique complet qu'il suffit de brancher à un écran et une souris. Si la tendance initiale de Raspberry est de commercialiser des produits à très bas coût pouvant être utilisé avec un matériel minimaliste, une demande est apparue avec la pandémie pour des dispositifs complets utilisables directement sortis de leur boîte, initalement motivée par la fourniture de kits Raspberry pour les élèves et étudiants en école à distance.

Cela a amené à la création d'un Raspberry "All in One" représenté par le Raspberry Pi 400 rappelant les premiers PC des années 80 et 90 (coucou l'Amiga 500), et qui a connu un vrai succès.

Un mini-ordinateur pour 120 dollars

Le nouveau Raspberry Pi 500 en est la nouvelle évolution et comprend un clavier complet avec une base Raspberry Pi 5 intégrée. Les caractéristiques sont les suivantes :

un processeur quadcore ARM Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz

8 Go de RAM LPPDR4X

un GPU VideoCore VII (support OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.3)

double connecteur HDMI supportant la 4K à 60 images par seconde

WiFi 5 (IEEE 802.11ac) et Bluetooth 5.0

2 ports USB 3

1 port USB 2

un port Ethernet Gigabit

un connecteur Raspberry Pi GPIO 40 broches

Le clavier Raspberry Pi 500 tel quel est proposé à 90 dollars mais Raspberry propose également un kit PC pour 120 dollars qui ajoute une souris Pi Mouse, un bloc d'alimentation 27W, un câble micro-HDMI / HDMI et le guide Raspberry Pi Beginner's Guide.

A noter que le clavier n'est pour le moment disponible qu'en configuration US ou UK mais des déclinaisons régionales, dont FR, arriveront dans les semaines qui viennent.

Le tarif sort certes des habitudes de Raspberry de produits coûtant quelques dizaines de dollars / euros mais il reste dans la lignée de la petite hausse de prix initiée avec le Raspberry Pi 5 pour intégrer des composants un peu plus performants.

Ecran Pi Monitor pour compléter le tout

Et pour disposer d'une solution véritablement complète, il est possible d'ajouter le Raspberry Pi Monitor, un écran de 15,6 pouces Full HD. La dalle IPS est assez limitée dans ces capacités mais largement suffisante pour les besoins des Raspberry et assez compacte pour être facilement transportable. L'écran Pi Monitor est commercialisé pour 100 dollars.

Il dispose d'une béquille réglable et d'une compatibilité de fixation VESA, mais aussi d'un système audio embarqué de deux haut-parleurs 1,2W ainsi que d'une prise jack.

Raspberry en profite par ailleurs pour baisser le prix du Raspberry Pi 400 précédent, en le faisant passer à 60 dollars tandis que le Raspberry Pi 400 PC Kit descend à 80 dollars.

Le Raspberry Pi 500 se destine avant tout aux passionnés d'informatique, robotique et domotique avec la possibilité de disposer d'un ensemble complet transportable et occupant peu de place et d'encombrement.