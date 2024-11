Le Raspberry Pico 2 fait sa révolution et se décline désormais en version W, ce qui indique la présence de sa propre puce WiFi, sans changer de dimension.

Le Pico 2W reprend les bases de ce qui a fait le succès de la carte annoncée en aout dernier, et il est toujours articulé autour du micro contrôleur maison RP2350.

Rappelons au besoin qu'il s'agit d'une carte conçue pour les projets IoT. Le micro contrôleur embarque un processeur double coeur ARM Cortex-M33 et Hazard3 (RISC-V) cadencés à 150 Mhz. L'utilisateur peut au choix activer au boot l'un ou l'autre des coeurs, en fonction des besoins.

Il intègre 4Mo de mémoire Flash, un modem CYW43439 Infineon pour du WiFi 902.11n à 2,4GHz ainsi que du Bluetooth 5.2.

Le contrôleur a l'avantage de prendre en charge des tensions comprises entre 1,8 et 5,5V, ouvrant la voie à une intégration facilitée dans de nombreux projets compacts.

Le Pico 2W prend en charge plusieurs langages de programmation, notamment le C et C++ mais également le MicroPython, Circuit Python,Arduino. Il dispose toujours de 40 ports GPIO mais toujours pas de port USB-C au menu, il faudra se contenter du traditionnel Micro-USB. Néanmoins, son prix reste particulièrement abordable puisque situé autour des 8€.