La pandémie de Covid 19 et la pénurie de semi-conducteurs devraient voir leur impact se résorber sur le marché de l'électronique au fil de l'année 2023. La Fondation Raspberry a été touchée de plein fouet par la situation avec de lourdes critiques de la part des utilisateurs incapables de mettre la main sur des modules Pi à prix décent depuis 2021

Eben Upton avait déjà évoqué le sujet, indiquant qu'en marge du contexte économique, la demande de Raspberry Pi avait explosé sur le marché professionnel et que la fondation avait adopté pour stratégie de privilégier les professionnels plus que les revendeurs OEM ciblant le marché des particuliers.

Un raspberry Pi 5 ? Pas avant 2024 au mieux

De fait, depuis 2 ans, le stock de Raspberry Pi est ultra limité sur le marché et les prix explosent. D'une carte vendue normalement autour des 45€, on a vu les prix s'afficher à plus de 150€, y compris chez les revendeurs officiels.

Eben Upton s'est récemment exprimé et annoncé que 2023 allait être une année "pour se remettre", balayant au passage l'idée de voir sortir un éventuel Pi 5 l'année prochaine.

Le patron de Raspberry explique ainsi que la priorité va être, au fil de 2023, de rétablir une production pérenne des Pi déjà lancés sur le marché, et de tenter de satisfaire à la fois les professionnels et les particuliers. Il ajoute que lancer un nouveau produit comme un Raspberry Pi5 dans ce contexte serait un pur désastre.

Néanmoins, Raspberry table déjà sur le fait qu'à compter du second semestre et au fil de 2024, plusieurs contraintes vont s'atténuer et ouvrir la porte au lancement de nouveaux produits.