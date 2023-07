Sony continue de multiplier les portages de ses franchises à succès issus de son écosystème PlayStation vers la plateforme PC, et le dernier en date est non moins que Ratchet & Clank Rift Apart, un jeu qualifié de vitrine technologique pour la PS5.

Il en sera de même sur PC puisque Sony a insisté sur l'intégration d'une foule de technologies graphiques de pointe sur son titre afin de véritablement profiter de la plateforme PC et des ressources offertes par les dernières cartes graphiques.

Ratchet & Clank : pas de Ray Tracing pour les GPU AMD

Sony évoque ainsi quelques fonctionnalités exclusives comme la prise en charge des écrans ultra larges (21:9, 32:9 et 48:9), un framerate débloqué, la prise en charge des DLSS 3, FSR2, XeSS, du ray tracing y compris pour les ombres, ainsi que des fonctionnalités DualSense.

Malheureusement, tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne puisque l'on découvre que les configurations dotées de GPU AMD ne pourront profiter du Ray Tracing (pourtant largement mis en avant par Insomniac Games). Concrètement, il semble que le studio a rencontré divers problèmes amenant a purement et simplement désactiver le Ray Tracing pour les GPU AMD sur son titre...

Néanmoins, Insomniac Games a assuré travailler d'arrache-pied avec AMD pour trouver une solution et proposer une prise en charge au fil d'un patch qui sera déployé ultérieurement.