Après plusieurs portages de la PS5 vers PC plutôt réussis (Days Gone, God of War, Uncharted, The Last of Us ...), Sony prépare l'arrivée d'une de ses exclusivités sur la plateforme : Ratchet & Clank Rift Apart.

On sait que Sony compte s'ouvrir un peu plus à l'univers du PC, notamment depuis le succès des titres évoqués plus haut grâce à des franchises fortes et des portages particulièrement soignés et réussis. La nouvelle stratégie de Sony est ainsi de miser sur plus de plateformes pour capter un public plus large...

Toujours plus de jeux Sony sur PC

Et la prochaine licence à s'installer sur PC est loin d'être anodine puisque Ratchet & Clank Rift Apart était considéré à son lancement sur PS5 comme une véritable vitrine technologique pour la machine et le savoir-faire de Sony. Pour boucler la boucle, Sony compte bien peaufiner la version PC jusque dans les moindres détails afin de prouver que son investissement de la plateforme va au-delà su simple appât du gain.

Le titre est annoncé pour une sortie fixée au 26 juillet prochain sur Steam et Epic Games Store, le portage a été confié à Nixxes Software, un des studios rachetés par Sony en 2021 justement dans le but de doper sa division PC.

Ratchet & CLank Rift Apart proposera quelques technologies inédites propres au PC avec notamment la prise en charge du Nvidia DLSS3 et de l'AMD FSR 2 ainsi qu'Intel XeSS, mais également l'IGTI (Insomniac Games Temporal Injection). Le Ray Tracing sera de la partie ainsi que la prise en charge de formats d'écrans extra larges et la 4K jusqu'en 360 Hz.