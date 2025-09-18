En plus de dévoiler les Meta Ray-Ban Display avec écran, Meta introduit une deuxième génération de ses lunettes connectées ou lunettes IA. Les Ray-Ban Meta (Gen 2) vont pouvoir surfer sur le succès du précédent modèle en apportant diverses améliorations et en corrigeant un défaut.

Une autonomie jusqu'à deux fois supérieure

Le point faible de nombreux appareils portables, c'est leur autonomie de batterie. Les Ray-Ban Meta (Gen 2) voient leur endurance quasiment multipliée par deux, offrant jusqu'à huit heures d'utilisation sur une seule charge.

L'étui de charge a lui aussi été amélioré, fournissant 48 heures de batterie supplémentaires. Et pour les plus pressés, 20 minutes suffisent pour recharger les lunettes à 50 %.

À noter que les Ray-Ban Meta (Gen 2) sont certifiées IPX4 et disposent d'une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Leur poids est d'un peu plus 50 g.

Vidéo en 3K Ultra HD

Une amélioration se situe au niveau de la caméra. Les lunettes embarquent maintenant un capteur capable de filmer en vidéo 3K Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde. De quoi attendre des vidéos plus nettes, plus fluides, et des couleurs plus vives grâce au HDR, tandis que le stockage interne reste à 32 Go.

Il s'agit toujours d'un capteur 12 mégapixels ultra grand angle. L'enregistrement vidéo est aussi possible en 1200p à 60 images par seconde. Avec le stockage proposé, Meta mentionne plus de 1 000 photos ou plus de 100 vidéos de 30 secondes.

D'ici peu, des mises à jour logicielles viendront ajouter des modes Hyperlapse et Slow Motion. Une fonctionnalité Conversation Focus utilisera les haut-parleurs ouverts des lunettes pour amplifier la voix de l'interlocuteur dans des environnements bruyants. Par ailleurs, la traduction en direct s'enrichit avec l'allemand et le portugais.

D'ores et déjà disponibles en France

Côté design, pas de révolution. Meta conserve les montures Wayfarer, Skyler et Headliner, disponibles dans de nouveaux coloris. Il est possible de les personnaliser avec des verres polarisés, Transitions ou adaptés à sa vue.

Les Ray-Ban Meta (Gen 2) sont d'ores et déjà disponibles sur Meta.com et Ray-Ban.com à partir de 419 €. Dans le même temps, le prix de la première génération des lunettes Ray-Ban Meta descend à 329 €.