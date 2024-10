Google s'était cassé les dents la première avec ses Google Glass, pas une fois, mais quasi systématiquement avec toutes ses tentatives. On a vu plusieurs marques se lancer dans le sujet, toujours avec un échec à la clé...

Et contre toute attente, c'est finalement Meta qui réussit là où les autres ont échoué avec ses lunettes Ray-Ban Meta. Un succès qui se constate partout sur le globe.

Les lunettes connectées sont ainsi le produit le plus vendu dans plus de 60% des boutiques Ray-Ban installées à travers le monde. Une situation qui étonne tout le monde, y compris Meta et la marque de lunettes, les chiffres dépassant les prévisions les plus optimistes.

Il faut dire que Ray-Ban n'en est pas à son coup d'essai et que les précédentes Ray-Ban Stories ont été un échec retentissant. Néanmoins, la collaboration entre Meta et EssilorLuxottica se montre particulièrement fructueuse.

Et le succès est d'autant plus intéressant que Meta ne propose pas l'ensemble des fonctionnalités d'IA avec ses lunettes en Europe. On ne peut ainsi pas encore profiter de la prise en charge vocale par exemple.

Cela n'empêche pas Meta d'apporter régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses lunettes connectées, et d'annoncer également un partenariat plus poussé et à long terme avec EssilorLuxottica.