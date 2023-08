Disponibles en France depuis avril 2022, les lunettes connectées de Meta conçues en partenariat avec EssilorLuxottica avaient été lancées dès fin 2021 dans d'autres pays. Avec les Ray-Ban Stories, il n'est pas question de réalité augmentée.

Disposant d'une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooh 5.0, les Ray-Ban Stories sont équipées de micros, de haut-parleurs ouverts et de deux caméras de 5 mégapixels qui s'adaptent automatiquement à la lumière ambiante.

Elles permettent de prendre des photos et d'enregistrer de courtes vidéos. Avec un pavé tactile intégré, il est possible de modifier le volume sonore et contrôler une écoute de musique. WhatsApp et Messenger peuvent être utilisés avec les Ray-Ban Stories qui prennent en charge les commandes vocales.

Une faible utilisation

Selon un document interne datant de février et consulté par le Wall Street Journal, Meta a vendu un total de 300 000 lunettes connectées Ray-Ban Stories dans le monde. Néanmoins, elles compteraient seulement 27 000 utilisateurs actifs par mois.

L'expérience serait contrariée par des problèmes de connectivité et d'autonomie de batterie. Cette autonomie est annoncée de l'ordre de 6 heures et elle peut atteindre 3 jours consécutifs supplémentaires avec un étui de charge.

Meta chercherait à mieux comprendre les raisons d'un faible taux d'utilisation qui se situe sous le seuil de 10 %. A priori, pas question de capituler pour Meta, d'autant que son partenariat autour des Ray-Ban Stories et l'un des plus importants de sa division Reality Labs.

Une deuxième génération pour les Ray-Ban Stories

Avec des améliorations nécessaires au programme, Meta aurait bel et bien l'intention de lancer des lunettes connectées Ray-Ban Stories de deuxième génération.

D'après le Wall Street Journal, ce pourrait être à l'automne prochain ou au printemps 2024. Une capacité de diffusion vidéo en direct serait notamment envisagée. Du live streaming sur Facebook et Instagram.