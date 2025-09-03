L'une des mascottes les plus emblématiques d'Ubisoft s'apprête à faire un retour remarqué. Alors que les fans de la franchise Rayman commémorent son 30e anniversaire, des informations de l'industrie confirment que le studio est en plein développement d'un jeu AAA qui semble prometteur. La dernière grande aventure de la célèbre franchise de plateformes, Rayman Legends, remonte à 2013. Son créateur, Michel Ancel, a quitté le studio depuis, laissant les équipes de Montpellier et de Milan aux commandes de ce projet ambitieux.

À quoi s'attendre pour ce nouveau jeu ?

Selon des sources proches de l'entreprise, le projet, baptisé "Steambot", progresse "incroyablement bien". Bien qu'aucune information officielle ne soit encore disponible sur son contenu, on peut s'attendre à une expérience de jeu à la hauteur des attentes. Le projet devrait voir le jour vers la fin de 2026. L'objectif d'Ubisoft, avec son nouveau mandat axé sur la qualité, est de produire des jeux qui ne sont pas de simples suites, mais qui visent une véritable excellence.

Un Rayman 4 est-il déjà dans les cartons ?

Le projet "Steambot" pourrait n'être que la première étape d'une relance plus large pour la franchise. Des rumeurs circulent déjà concernant un futur Rayman 4.

Les plans préliminaires pour ce jeu seraient déjà en place, bien que son développement dépende directement du succès commercial du premier jeu. Si ce nouveau titre se vend bien, la production de ce nouvel opus pourrait se lancer.

Le calendrier envisagé par l'éditeur est une sortie aux alentours de la fin de la décennie. Ce retour de la série s'inscrit dans la stratégie d'Ubisoft de soutenir ses marques historiques.

Quelles sont les perspectives d'Ubisoft à long terme ?

En poussant ses productions majeures à l'horizon 2026-2027, Ubisoft se prépare à une période faste. Le studio, qui a récemment annoncé se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, a décalé son calendrier, ce qui pourrait amener à plusieurs sorties de haute qualité sur une courte période.

Le très attendu Beyond Good and Evil 2 pourrait d'ailleurs faire partie de cette vague. Cette concentration sur des titres phares vise à revitaliser le catalogue du studio et à relancer des franchises comme Splinter Cell et Far Cry. On peut d'ailleurs s'attendre à d'autres projets à l'image du remake de l'emblématique Splinter Cell. Cette accumulation de productions vise à revitaliser l'ensemble du catalogue du studio.

Foire Aux Questions (FAQ)





Pourquoi Ubisoft a-t-il laissé la franchise Rayman de côté ?



Après la sortie de Rayman Legends en 2013, Ubisoft s'est principalement concentré sur d'autres franchises à succès et sur les jeux mobiles. Rayman Mini était le dernier jeu sorti, montrant que l'attention s'était éloignée des jeux de plateforme traditionnels.

Qui s'occupe du développement du nouveau jeu ?



Le nouveau projet est développé conjointement par les équipes d'Ubisoft Montpellier et d'Ubisoft Milan, deux studios avec une solide réputation au sein de la firme.

Quand peut-on espérer avoir plus d'informations sur ce projet ?



Selon les déclarations officielles, il ne faut pas s'attendre à des nouvelles "trop tôt". Ubisoft veut prendre son temps pour offrir une expérience soignée, en cohérence avec sa nouvelle stratégie de qualité.