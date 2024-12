Voici tout d'abord la souris gaming sans fil Razer Basilisk V3 X Hyperspeed.

Avec 9 boutons facilement accessibles, elle offre une multitude de combinaisons de commandes et de macros pour une expérience sur mesure.

Bénéficiez d’une connexion ultra-rapide à faible latence grâce à la technologie HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), ou optez pour le mode Bluetooth pour une autonomie prolongée. Un système de gestion multi-appareils simplifie votre configuration.

Adaptez la sensibilité à votre style de jeu avec une précision inégalée grâce au capteur optique avancé Razer 5G 18K, avec un suivi ultra-réactif et précis au pixel près.

Les switchs mécaniques de 2e génération Razer avec de nouveaux points de contact plaqués or garantissent une durabilité accrue, avec une durée de vie allant jusqu’à 60 millions de clics.

Avec l'éclairage personnalisable Razer Chroma RGB, profitez d'effets lumineux dynamiques et plus de 16,8 millions de couleurs à choisir et synchronisez l’éclairage avec des centaines de jeux compatibles.

La souris assure également une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 285 heures.

Retrouvez la souris gaming Razer Basilisk V3 X Hyperspeed en promotion à 49,99 € au lieu de 79,99 € (prix officiel), soit une remise de 37 % chez Darty avec la livraison gratuite.



On continue avec le mini PC AOOSTAR GEM12 Max.

Équipé du processeur Ryzen 8845HS, il offre des performances exceptionnelles avec une fréquence maximale de 5,1 GHz, 8 cœurs, 16 threads et 16 Mo de cache.

Côté performances, le GPU Radeon 780M à 12 cœurs RDNA3 offre des capacités graphiques avancées, avec prise en charge du décodage matériel AV1 et une puissance de calcul AI atteignant 16 TOPS.

La mémoire 32 Go DDR5 5600 MHz à double canal est extensible jusqu’à 64 Go et on trouve également un SSD de 1 To avec deux emplacements M.2 PCIe 4.0 x4.

Le mini PC permet également de connecter jusqu’à 4 écrans en 4K 120Hz, est équipé de deux ports LAN 2,5G et d'un port OCulink et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le mini PC AOOSTAR GEM12 Max est en ce moment à 589 € grâce au code 96SWHNE3 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



Enfin, on termine avec la montre connectée HUAWEI WATCH FIT 3.

Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,82 pouce à bordures fines, offrant une luminosité maximale de 1 500 nits et une résolution précise de 347 PPI. Même sous un soleil intense, l’écran reste parfaitement lisible grâce à son taux de rafraîchissement de 60 Hz et à une luminosité auto-ajustable.

Conçue pour le bien-être, la montre suit avec précision vos calories consommées et brûlées, tout en surveillant en continu votre fréquence cardiaque, votre SpO2, et votre fréquence respiratoire. Elle détecte également d'éventuelles anomalies durant votre sommeil pour un suivi complet de votre santé.

Côté autonomie, elle offre jusqu’à 10 jours d’utilisation intensive et jusqu’à 7 jours en utilisation normale.

La HUAWEI WATCH FIT 3 est disponible sur le site officiel à 129,99 € au lieu de 159,99 € en gris, rose, vert et édition de Noël vert. Les FreeBuds SE 2 vous sont également offerts avec la montre.



À découvrir également sur GNT :