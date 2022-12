Aujourd'hui, nous mettons en avant le casque Gaming Razer Kraken X V3 Hypersense qui profite de 44 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier offre un confort avec un poids ultra léger qui permet de passer plusieurs heures sans ressentir de gêne. De plus il offre un son cristallin avec un son surround 7.1. Le casque transforme les signaux audio en temps réel en vibrations et fournit un retour tactile grâce à la technologie Hypersense. Il est doté d'un micro cardioïde microflexible et pliable qui enregistre votre voix avec clarté tout en supprimant le bruit de fond. Il possède un bouton pour couper le son.

Chez Carrefour, le casque Gaming Razer Kraken X V3 Hypersense est au prix de 89 € au lieu de 160 € avec la livraison à domicile ou le retrait en magasin.



