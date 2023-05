Connu comme le Razr+ 2023 pendant un temps, le prochain smartphone haut de gamme de Motorola, désormais connu comme le Razr 40 s'affiche dans des clichés officiels en fuite.

Il ne sera officialisé que dans quelques jours et pourtant les fuites sont déjà bien nombreuses concernant l'appareil. Motorola reprend ainsi le concept du smartphone à clapet, mais avec un grand écran pliable, à l'image de ce que propose déjà Samsung avec son Galaxy Z Flip depuis plusieurs générations. On oublie donc le Razr 2019 qui présentait un écran pliable, mais avec un large menton un peu désuet, et on opte pour un design plus sobre et moderne. Malheureusement, comme on peut le voir sur certains clichés, les bordures de l'écran s'annoncent assez épaisses.

Des clichés promotionnels de l'appareil ont fuité, permettant de constater que Motorola compte bien mettre les bouchées doubles pour séduire les utilisateurs. On avait déjà eu quelques aperçus de la version Ultra, mais cette fois c'est la version standard et bien plus abordable qui se dévoile.

On constate ainsi un revêtement en cuir végétal au niveau de la coque en marge d'un aluminium anodisé aux couleurs chatoyantes. Ce choix esthétique permettra à Motorola de se distinguer avec des coloris originaux dans un océan de smartphones aux teintes relativement basiques. Il serait question de 3 coloris : vert olive, violet et crème. La fiche technique de l'appareil reste inconnue à ce jour.

Les nouveaux appareils de Motorola pourraient être dévoilés lors d'un événement se tenant à Madrid le 1er juin prochain.