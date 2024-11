Le RCS a déjà pris le relais du SMS chez SFR, il sera prochainement pleinement pris en charge chez Free ainsi que chez Bouygues, mais pour l'opérateur historique Orange, il faudra faire preuve de patience...

Orange a ainsi indiqué que le RCS ne serait pas pris en charge pleinement sur son réseau avant le courant du premier semestre 2025. Une situation qui suscite de vives polémiques alors que l'opérateur est historiquement à la pointe de la technologie et que le groupe explique ses prix plus élevés sur le marché par la nécessité de continuer à financer l'innovation et les nouvelles technologies... Reste qu'Orange a visiblement besoin d'un peu plus de temps afin d'assurer une qualité de service digne de ses propres standards.

La question du RCS est devenue vitale depuis qu'Apple a changé son fusil d'épaule et accepté de les prendre en charge avec iOS 18 et ses nouveaux iPhone.

Le RCS est une version moderne du SMS qui permet d'ajouter nombre de fonctionnalités comme par exemple les accusés de réception et de lecture, la prise en charge de fichiers volumineux, les animations, skins, modification après envoi, partage de coordonnées en live et autres emojis animés.

Notons que sur Android, la gestion du RCS passe directement par l'application Messages de Google et n'attend donc pas les opérateurs téléphoniques.