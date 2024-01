AMD a toujours eu une politique relativement agressive sur le marché du CPU et du GPU, mettant ainsi un gros coup de pression sur les autres fabricants et fondeurs à chaque sortie d'une nouvelle génération de matériel.

Mais avec ses prochaines cartes sous RDNA 4, AMD pourrait aller encore plus loin. Attendues entre la fin de l'année et le début d'année 2025, les nouvelles cartes Radeon d'AMD pourraient véritablement scinder le marché en deux avec une rupture encore plus importante face à Nvidia.

Selon des informations partagées par des éléments internes de la marque, AMD plancherait ainsi sur une carte graphique RDNA 4 de la puissance d'une RX 7900 XTX ou d'une RTX 4080 mais qui serait proposée dans une fourchette de prix allant de 400 à 600 dollars.

Il s'agirait ainsi d'une carte de haut de gamme que l'on trouve actuellement à plus de 1000 euros, proposée autour de la moitié de ce prix...

Compte tenu de l'envolée significative et incontrôlée des prix, on en reviendrait presque à une grille tarifaire d'avant 2015. Pas certain qu'Nvidia opte pour une stratégie identique avec le lancement de sa RTX 5090 attendue également en fin d'année...