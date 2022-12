Reachy est un robot de type humanoïde développé par la société Pollen Robotics, une start-up bordelaise. Aujourd’hui, il n’est pas encore capable d’effectuer tous les gestes du quotidien mais est est déjà capable d’empiler des cubes ou de faire des cercles parfaits avec un stylo. Pour l’instant, il est manipulé à distance par Pollen Robotics grâce à un casque de réalité virtuelle et à des poignées.

Lors du concours international ANA Avatar XPrize, destiné à mettre en avant et à démontrer l’efficacité de systèmes d’avatars robotiques contrôlés par l’homme et d' effectuer des tâches à distance, Reachy a raflé la deuxième place du concours et remporté la modique somme de deux millions de dollars. Pour gagner, il fallait que le robot soit capable de soulever des objets de 3 kg. Ensuite, parmi les 17 finalistes du concours, ces derniers devaient ouvrir une porte, naviguer, soupeser une gourde et la déposer à un endroit précis, saisir des cailloux, ou encore attraper une visseuse et l’utiliser.

Reachy a ainsi obtenu la note maximale mais a terminé second en étant juste un peu plus lent que NimBro, le grand gagnant créé par une société allemande. Notons aussi que le robot de la société Pollen Robotics est proposé à 25 000 dollars comparé à ceux des autres concurrents qui avoisinent les 250 000 dollars.

Selon Junko Yazawa, vice-président exécutif d’ANA :

L’ANA Avatar XPRIZE démontre la puissance de la technologie des avatars et sa capacité à renforcer notre société et à améliorer la vie des gens. Ces innovations, illustrées par le travail de NimbRo et des autres finalistes, constituent une avancée majeure vers notre objectif de créer un monde plus connecté.

Et selon David Locke, directeur exécutif, d'ANA Avatar XPRIZE :