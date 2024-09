La marque realme poursuit le développement de ses gammes avec la série de référence realme 13 comme souvent déclinée en plusieurs variantes Pro aux configurations relevées.

Les realme 13 Pro et realme 13 Pro+ arrivent ainsi sur le marché et constituent de solides propositions en milieu de gamme. Les deux smartphones disposent d'un grand écran AMOLED 6,7 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et d'un processeur mobile Snapdragon 7s Gen 2 associé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Les deux modèles embarquent une batterie de 5200 mAh avec charge rapide filaire de 45 W pour le Pro et de 80 W pour le Pro+, leur assurant une belle autonomie tandis que la certification IP65 évitera les infiltrations d'eau et de poussière.

On trouvera à bord Android 14 et la surcouche realme UI 5.0 agrémentée de fonctionnalités IA. Ces dernières permettent par exemple d'optimiser les clichés et d'effacer des éléments dans l'image pour ne garder que le meilleur du sujet photographié.

Mêmes smartphones, sauf pour le bloc photo

La principale différence entre les deux smartphones porte sur le bloc photo. Si le capteur à selfie à l'avant est un même module 32 mégapixels en poinçon centré, le realme 13 Pro exploite un capteur photo principal de 50 mégapixels Sony LYT-600 avec ouverture f/1,88 et OIS et un ultra grand angle offrant un angle de vision de 112 degrés.

Le realme 13 Pro+ propose quant à lui un module photo principal de 50 mégapixels Sony LYT-701 avec un capteur 1/1,56 pouce aux photosites plus larges pour une image plus précise et captant mieux la lumière en basse luminosité, le même ultra grand angle et en plus un téléobjectif périscopique Sony LYT-600 de 50 mégapixels assurant un zoom optique x3 et un SuperZoom hybride x120.

Sur le site d'e-commerce AliExpress, les realme 13 Pro et realme 13 Pro+ profitent de réductions de tarif avec une livraison gratuite depuis la France :

Realme 13 Pro (version internationale) : 278,20 € la version 8/256 Go avec le code REALME01

(version internationale) : la version 8/256 Go avec le code Realme 13 Pro+ (version internationale) : 324,70 € la version 8/256 Go avec le code REALME01

(le code est également valable pour les versions 512 Go)

Les promotions sont valables jusqu'au 28 septembre 2024 23:59.