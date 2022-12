Commençons avec le smartphone realme 9 5G qui profite d’une belle réduction sur Cdiscount.

Le mobile intègre un écran FHD Super AMOLED de 6,6 avec une définition de 2412 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est équipé du processeur Snapdragon 695 5G avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile est compatible avec le WiFi 5 et Bluetooth 5.1. Il supporte la double SIM.

Le realme 9 5G est doté à l’arrière, d’un triple capteur photo de 50, 8 et 2 MP et pour faire des selfies, il est doté d’un appareil photo frontal de 16 MP. Pour l’autonomie, le téléphone portable intègre une batterie de 5000 mAh avec un chargeur Dart 18 W.

Sur Cdiscount, le smartphone realme 9 5G est au prix de 199 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite.





Passons au Fire TV Stick 4K qui profite d’une très belle réduction chez Amazon.

Le Stick TV est propulsé par le processeur quadcore à 1,7 GHz accompagné de 1,5 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il intègre aussi la technologie Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0, de plus, le stick vous fera profiter des technologies Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc.

Le Fire TV Stick 4K est accompagné d’une télécommande vocale Alexa qui permet de contrôler le dongle avec certains raccourcis pour aller sur vos plateformes préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Pour finir, il est plutôt facile à configurer et reste très discret en le branchant derrière votre écran.

Sur le site d’Amazon, le Fire TV Stick 4K est au prix préférentiel de 34 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec la TV Samsung 65BU8505 qui est à prix réduit sur le site de Carrefour.

Elle affiche une dalle LED de 65 pouces (163 cm) avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Vous profiterez d’une image 4K ultra haute définition et la possibilité d’installer vos applications préférées comme Netflix, Prime Video et bien d’autres. Nous notons la présence de 3 ports HDMI, d’une prise Ethernet, de prises d’antenne et de deux ports USB. Pour finir, la télévision possède deux haut-parleurs de 10 Watt RMS compatibles Dolby Digital Plus.

Sur le site de Carrefour, la TV Samsung 65BU8505 est au prix de 699 € au lieu de 999 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponible sur GNT avec les Ventes Flash de Noël sont là sur Amazon ou encore le petit prix pour les écouteurs Redmi Buds 3 Lite.