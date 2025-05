La marque realme officialise son nouveau smartphone realme GT 7 qui va faire parler de lui pour son processeur Dimensity 9400e gravé en 4 nm et cadencé à 3,4 GHz, mais aussi pour sa grande batterie de 7000 mAh avec charge rapide 120 W lui assurant jusqu'à trois jours d'autonomie.

La puce lui permet de profiter des connectivités sans fil les plus récentes : WiFi 7 et Bluetooth 6 ainsi qu'une compatibilité 5G étendue. Elle reste au frais grâce à un puissant système de refroidissement et offre des capacités d'intelligence artificielle embarquée.

Le smartphone se défend bien aussi en photo grâce à ses trois modules logés dans un bloc carré à l'arrière :

grand angle 50 mégapixels

téléobjectif 50 mégapixels

ultra grand angle 8 mégapixels

Le realme GT 7 propose un bel affichage AMOLED 6,78 pouces / 120 Hz avec un un poinçon pour un capteur photo 32 mégapixels. L'ensemble fonctionne sous Android 15 et l'interface realme UI 6 aux nombreuses possibilités de personnalisation.

Lancé à 749 €, le realme GT 7 12 / 256 Go en version internationale peut déjà être trouvé à un prix beaucoup plus intéressant sur AliExpress qui le propose actuellement à seulement 599 €, soit 150 € de moins.

realme P3, le bon compromis

Pour les budgets plus resserrés, le nouveau realme P3 offre un bon compromis avec son affichage 6,67 pouces AMOLED / 120 Hz et un processeur Snapdragon 6 Gen 4 5G.

Il est associé à une belle batterie de 5260 mAh avec charge rapide 45 W et propose deux capteurs photo principaux, grand angle de 50 mégapixels et un capteur additionnel de 2 mégapixels pour les portraits, sans compter un capteur à selfies de 16 mégapixels à l'avant.

A noter qu'il est certifié IP68 / 69 le protégeant des infiltrations d'eau et de poussière, mais aussi des immersions, ce qui est assez rare sur cette catégorie de smartphone.

Lancé officiellement au prix de 229 €, le realme P3 8 / 256 Go en version internationale est proposé sur AliExpress au prix spécial de 199 € avec le code deréduction REALMEFP3, soit 30 € de réduction, la version 12 / 512 Go est également en promotion.