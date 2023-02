Pour conserver la fine épaisseur des smartphones mais continuer de proposer toujours plus de fonctionnalités, les fabricants de smartphones font maigrement évoluer la capacité de la batterie mais jouent sur la puissance de charge pour raccourcir le temps de charge et éloigner la crainte de la panne sèche.

Il n'est plus rare de trouver des smartphones assurant une charge de 67W, même en milieu de gamme, et les modèles haut de gamme peuvent grimper jusqu'à 100W et plus.

Récemment, plusieurs fabricants ont annoncé l'arrivée d'une charge rapide à 200W et plus qui permet de charger complètement un smartphone en 10 minutes, voire moins.

Realme passe au 240W

Le fabricant Realme se place en pointe du domaine. La firme avait posé les bases d'une charge 150W (concrétisée avec le Realme GT Neo 3) début 2022 en annonçant sa technologie UltraDart.

Elle la concrétise en proposant dès à présent un smartphone Realme GT Neo 5 qui propose une charge rapide allant jusqu'à 240W ! L'annonce a été faite en Chine d'abord aux côtés d'une variante assurant une charge 150W.

Sa force réside donc dans sa charge 240W qui charge la batterie de 4600 mAh en...8 minutes seulement ! La variante avec charge 150W profite pour sa part d'une batterie de 5000 mAh qui se chargera en 16 minutes.

Une belle configuration et du RGB

Le smartphone s'appuie sur une configuration proposant un affichage 6,7 pouces AMOLED avec rafraîchissement 144 Hz adaptatif et une luminosité jusqu'à 1400 nits. L'écran est marqué d'un poinçon pour le capteur photo à selfies de 16 mégapixels.

A bord, on trouvera un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage selon les configurations, ce qui en fait un smartphone haut de gamme.

A l'arrière, le Realme GT Neo 5 dispose d'un large bloc photo comptant trois capteurs avec un module principal grand angle de 50 mégapixels Sony IMX980 avec OIS. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Le dos comprend aussi une zone RGB qui pourra être personnalisée et s'illuminera pour signaler des notifications ou des appels, ou bien pour du jeu.

Les tarifs démarrent à 2499 yuans (342 € HT environ) pour la variante 150W du Realme GT Neo 5 en 8 / 256 Go et grimpe jusqu'à 2899 yuans (396 € HT) en version 16 / 256 Go.

Le Realme GT Neo 5 avec charge 240W est proposé pour sa part à un tarif entre 3199 yuans, soit 438 € environ (16 / 256 Go), et 3499 yuans (479 €) pour le modèle ultime en 16 Go de RAM et 1 To de stockage.