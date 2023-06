Cela fait quelques mois qu'Oppo et OnePlus font l'objet d'un blocus sur le marché allemand avec le spectre d'un blocage des ventes d'une partie de leurs appareils dans toute l'Europe. En cause, des brevets de Nokia exploités sans aucune licence et en toute illégalité par les deux marques ayant entrainé une décision de justice et le retrait des appareils fautifs du marché outre-Rhin.

Pour s'éviter des poursuites similaires, OnePlus, Oppo et Vivo s'apprêtent à quitter plusieurs pays d'Europe, dont la France... Une autre marque appartenant au groupe BBK pourrait suivre : Realme.

Realme pourrait quitter l'allemagne, et l'europe ?

C'est le site Nextpit qui explique ainsi que Realme préparerait ses valises pour quitter l'Allemagne, et plus globalement l'Europe. La marque serait également concernée par des violations de brevets liés à la 4G et à la 5G appartenant à Nokia. Selon le média allemand, Realme aurait ainsi annoncé arrêter toutes ses activités en Allemagne à l'exception du support client, situation qui devrait se transposer rapidement en France.

La marque n'a pas attendu la fin du procès pour boucler des bureaux et dissoudre ses équipes en Allemagne, dans ce contexte, difficile d'envisager un retour même si un accord était trouvé avec Nokia.

Realme a récemment pris la parole pour démentir toute volonté de quitter le marché allemand, évoquant l'envie de trouver un terrain d'entente avec Nokia à l'issue du procès. La marque explique également que les décisions déjà prises ne concernent pour l'instant que le marché allemand et qu'elles ne devraient pas affecter les opérations de la marque dans les autres pays d'Europe.