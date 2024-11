Après avoir accumulé les retards, la fonctionnalité IA Recall signe ses débuts en préversion sur Windows 11. Un déploiement qui a lieu dans le cadre du canal Dev de Windows 11 Insider Preview (26120.2415 / KB5046723) et uniquement sur Copilot+ PC avec Snapdragon.

Microsoft précise que la prise en charge sur des Copilot+ PC équipés de puces AMD et Intel sera bientôt disponible. Le français figure parmi les premières langues du déploiement, aux côtés de l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le japonais et le chinois (simplifié).

Recall ou une mémoire photographique

Assimilable à une mémoire photographique et devant permettre de retrouver rapidement quelque chose qui a été vu sur l'ordinateur, Recall s'appuie sur une analyse de captures d'écran effectuées régulièrement. L'analyse a recours au NPU du PC et à des modèles d'IA exécutés en local pour comprendre le contexte des captures.

" Grâce aux capacités IA des Copilot+ PC, il est désormais possible de trouver et de retrouver rapidement n'importe quelle application, site web, image ou document en décrivant simplement son contenu ", résume Microsoft.

Hormis une recherche avec des requêtes en langage naturel, une frise chronologique à parcourir permet également de retourner à une date précise pour revenir sur un document ou un site web qui étaient alors utilisés.

Des assurances apportées par Microsoft

Entièrement optionnelle et pouvant être complètement désinstallée, la fonctionnalité Recall nécessite une authentification avec Windows Hello, l'activation du chiffrement BitLocker et du démarrage sécurisé Secure Boot.

Microsoft insiste sur le fait que les instantanés du PC ne le quittent pas et ne sont pas utilisés à des fins d'entraînement de modèles d'IA. Le groupe ajoute qu'il ne peut pas accéder aux clés permettant de visualiser les données chiffrées.

" Nous ne pouvons pas restaurer vos instantanés si vous supprimez Windows Hello ou si vous réinitialisez votre PC ou changez de PC. Dans les prochaines mises à jour, nous vous proposerons des moyens de stocker une sauvegarde de vos clés. Pour l'instant, votre Copilot+ PC ne libère les clés pour Recall que si vous montrez votre visage, votre empreinte digitale ou vote code PIN. "

Pour des informations sensibles (cartes de paiement, mots de passe, numéros d'identification personnels), il n'y a pas d'enregistrement de captures d'écran. En outre, les testeurs peuvent exclure des applications et des sites spécifiques de Recall.

Click to Do de type Circle to Search de Google

Permettant de reconnaître du texte et des images dans les instantanés de Recall, Click to Do sert à diverses actions (copier, rechercher, modifier, enregistrer…). Par la suite, Click to Do est susceptible d'être décorrélé de l'expérience Recall.

Après de vives critiques, Microsoft a revu sa copie pour travailler sur les aspects de sécurité et de confidentialité de Recall. Initialement, cette fonctionnalité IA largement mise en avant aurait dû faire son apparition dès juin dernier sur Copilot+ PC.

En preview, elle sera sans nul doute examinée de près par les chercheurs en sécurité. D'autant que Microsoft les invite à participer à son programme Windows Insider Preview Bug Bounty.