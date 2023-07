Même si cela ne s'est pas vu partout, et notamment sur une bonne partie de la France, il a fait très chaud au mois de juillet à l'échelle des températures moyennes à la surface du globe terrestre.

Selon les données du réseau européen de satellites d'observation du climat Copernicus, dont les résultats sont repris par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), le mois de juillet 2023, alors qu'il n'est pas terminé et qu'une fraîcheur s'est installée ces derniers jours, peut déjà être considéré comme le mois le plus chaud jamais enregistré dans les suivis météorologiques, battant les records de juillet 2019.

De puissantes vagues de chaleur ont impacté l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe du Sud, provoquant des incendies ainsi que des dégâts humains et environnementaux importants.

Chaleur inégalée sur les trois premières semaines de juillet

D'après les données recueillies, les trois premières semaines de juillet ont vu la température moyenne à la surface du globe passer de façon répétée au-dessus de +1,5 degré par rapport aux valeurs pré-industrielles.

Le 6 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée avec une température moyenne de 17,08 degrés, les 5 et 7 juillet étant aussi très proches du record. Ces montées de chaleur sont en partie alimentées par les températures anormalement élevées des océans et des mers.

2023 dessine de nouveaux records de température moyenne sur les mois estivaux

La Méditerranée est en première ligne en ayant connu un point de surchauffe en France en atteignant un record de 28,71 degrés en moyenne en début de semaine. A Nice, une bouée a enregistré une température ponctuelle jamais vue de 29,5 degrés au même moment, avant de redescendre de 5 degrés ces derniers jours du fait des vents violents en cours.

La température de surface des océans hors de contrôle

Plus généralement, la température de surface des océans a commencé à franchement sortir des valeurs habituelles à partir du mois de mai 2023 et n'a cessé d'augmenter tout au long de juin et juillet, marquant déjà un écart mémorable par rapport à la moyenne des dernières décennies.

Record de température battu en Chine

Sur terre, des records de température sont tombés en ce mois de juillet avec 52,2 degrés observés le 16 juillet 2023 à Turpan (province du Xinjiang en Chine) mais celui de 48,8 degrés enregistré en Europe du côté de la Sicile en août 2021 a pour l'heure résisté, malgré de puissantes canicules touchant une partie de l'Italie et de la Grèce.

Pour Carlo Buontempo, dirtecteur du service C3S (Copernicus Climate Change) de surveillance du climat, "les émissions anthropogéniques sont en fin de compte le principal moteur de ces hausses de températures" et les records de juillet ne seront sans doute pas un épisode isolé, les prévisions anticipant des températures bien au-delà de la normale pour le reste de l'année.

Selon le secrétaire général de l'OMM, "la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus urgente que jamais. L'action climatique n'est pas un luxe mais une obligation".