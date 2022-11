Comme chaque année, le Black Friday 2022 permettra de faire le plein de bonnes affaires et de trouver son bonheur à prix réduit. Mais il faudra faire vite, car l'événement est limité dans le temps et il n'y en aura pas forcément pour tout le monde, ni en quantité ni en prix.

Mais saviez-vous qu'il est aussi possible de profiter de prix abaissés toute l'année et de faire son choix l'esprit serein, sans la pression du temps et des bonnes affaires qui filent et défilent, et en plus en faisant un geste pour la planète ?

Pas besoin de Black Friday dans le reconditionné

De nombreuses sociétés proposent un large choix de produits reconditionnés pendant ou en dehors du Black Friday, c'est-à-dire vérifiés et remis en état avant d'être proposés de nouveau à la vente, avec des tarifs plus bas que le neuf toute l'année.

Vous aurez le choix entre des acteurs dédiés comme la licorne française Back Market, Recommerce ou encore reBuy, mais également chez les fabricants qui reconditionnent eux-mêmes leurs produits (Apple, Dyson, Philips....), voir enfin les marketplaces qui référencent tous les vendeurs de produits reconditionnés comme Fnac, Darty, ou Amazon. À notre avis, privilégiez les acteurs dédiés connus qui proposent plus de choix et de meilleurs prix.

Inutile de se précipiter, les tarifs intéressants sont là toute l'année et cela donne en plus une seconde vie à des produits toujours fonctionnels et qui ne demandent qu'à trouver un nouveau propriétaire.

D'ailleurs, pourquoi ne pas en profiter pour revendre ses propres appareils qui dorment au fond d'un tiroir, pour épauler un nouvel achat ou simplement gagner un peu d'argent ?

Acheter en reconditionné, cela permet aussi d'étendre le cycle de vie des produits et de réduire leur impact environnemental. Moins de produits fabriqués (avec la consommation de ressources qui les accompagne) pour des usages prolongés dans le temps, c'est le point de départ du cercle vertueux de l'économie circulaire.

Des scores et des garanties pour trouver le meilleur produit reconditionné

Les spécialistes du reconditionné proposent un large choix de produits, du smartphone (iPhone comme smartphones Android) à l'ordinateur (MacBook ou PC) en passant par la console de jeu (comme cette fameuse Nintendo Switch qui vous fait de l'oeil pour Noël) ou la tablette tactile qui fera un joli cadeau.

On peut également trouver des accessoires audio (enceintes connectées, écouteurs sans fil) ou même du petit électroménager. Chaque produit reconditionné comprend une appréciation de son aspect extérieur et de son état technique, généralement une garantie de 12 mois et pour la plupart une période de 30 jours pour changer d'avis et retourner l'appareil.

Les acteurs les plus sérieux du domaine utilisent également un processus de contrôle strict pour évaluer les vendeurs et s'assurer du maintien de la qualité des produits reconditionnés proposés.

Pour trouver son prochain coup de coeur, on pourra donc prier pour le trouver à un tarif décent durant le Black Friday ou bien simplement consulter les offres disponibles à tout moment sur les produits reconditionnés, sans prise de tête !