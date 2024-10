C'est sur le site PlayStation Direct que l'on peut désormais accéder aux PlayStation 5 reconditionnées proposées donc directement à la vente par Sony.

L'objectif est ainsi de proposer des consoles PS5 à moindres couts pour correspondre aux attentes des joueurs. Après plusieurs mois d'attentes, le système est désormais disponible en France.

Sony ne précise pas l'origine des consoles, mais il s'agirait de machines renvoyées au SAV de la marque suite à des problèmes techniques ou des demandes de remboursement. Dans tous les cas, Sony assure aux utilisateurs la réception d'un "produit qui fonctionne comme neuf, avec de véritables pièces de remplacement PlayStation (si nécessaire), méticuleusement nettoyé, inspecté et testé".

Les consoles sont toutes livrées “avec les accessoires, câbles et manuels nécessaires, et possèdent leur propre emballage reconditionné et certifié” . Contrairement aux consoles proposées en neuf qui profitent d'une garantie de 2 ans, ici, la garantie est limitée à 1 an, tout comme les accessoires.

Concernant le prix des machines, elles s'affichent à 449,99€, soit 100€ de moins qu'une PS5 neuve, une jolie économie...

Malheureusement, l'offre ne concerne que la première génération de PS5, et donc les modèles les plus encombrants... Mais les choses devraient rapidement changer. Aux USA, Sony écoule déjà des PS5 Digital Edition reconditionnées au tarif de 349,99$.