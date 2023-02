Selon le bilan du e-commerce en France de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), les ventes en ligne ont progressé de 13,8 % en un an pour atteindre un chiffre d'affaires de 146,9 milliards d'euros. C'est un montant record, avec les produits et services confondus.

La croissance est toutefois portée par les services (+36 % par rapport à 2021), dont les ventes dans le secteur des transports, du tourisme et des loisirs. Les ventes de produits sur internet sont en baisse de 7 % par rapport à 2021, même si c'est une hausse de 33 % par rapport à 2019.

" Pour l'ensemble de l'année 2022, le e-commerce conserve une croissance globale dynamique, en dépit du recul de la vente des produits, en particulier au premier semestre. Ce ralentissement, lié à un effet de base post-Covid, a été compensé par la progression significative des ventes de services ", commente la Fevad.

Un panier moyen de 65 €

En 2022, 2,3 milliards de transactions ont été réalisées sur des sites de vente sur internet (produits et services confondus), ce qui représente une hausse de 6,5 % sur un an. Le panier moyen est également en hausse. Il passe à 65 €, avec une progression de 6,9 %.

Pour expliquer la hausse du panier moyen, la Fevad souligne l'effet de la reprise des services, avec un prix plus élevé, et l'inévitable inflation. En moyenne, un cyberacheteur français passe plus d'une commande par semaine.

Le nombre de sites marchands actifs progresse de 5 %, avec plus de 10 000 nouveaux sites en un an. Amazon, Leboncoin et Vinted sont sur le podium des sites de e-commerce les plus visités en France.

Focus sur les 12-25 ans

D'après une étude Odoxa sur la génération Z, 48 % des 12-25 ans effectuent plus de la moitié de leurs achats sur internet, contre 28 % pour l'ensemble de la population.

Pour effectuer des achats en ligne, 75 % des cyberacheteurs de 12-25 ans utilisent leur smartphone. C'est un taux sensiblement plus élevé que pour l'ensemble des cyberacheteurs où il est de 61 %.

En 2022, 63 % des 12-25 ans ont acheté des produits de seconde main et/ou reconditionnés. Les influenceurs sont en outre préférés à la publicité. Les trois influenceurs les plus prescripteurs d'achat pour cette génération sont Squeezie, McFly & Carlito et Michou.