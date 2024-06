Découvrez les offres fibre les plus avantageuses, adaptées à tous les besoins avec des débits et services TV variés.

RED Box : la fibre à prix attractif

La RED Box est à 24,99 €/mois avec en ce moment 2 mois offerts.

Elle propose :

Jusqu’à 500Mb/s de débit en symétrique et WiFi 5,

et WiFi 5, Appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays,

Appels illimités vers les mobiles de France offerts,

Application RED TV avec 35 chaînes.



On trouve également les options payantes suivantes :

Jusqu'à 2Gb/s en téléchargement et 700Mb/s en envoi et WiFi 6 pour 7 €/mois,

et WiFi 6 pour 7 €/mois, Décodeur Connect TV pour 3 €/mois,

100 chaînes au lieu de 35 pour 2 €/mois.





À noter que des frais d'activation de 39 € vous seront facturés, toutefois le premier mois offert en compense une partie.



Bbox must : l'offre moyenne gamme de Bouygues Telecom

La Bbox must est à 34,99 €/mois pendant 12 mois puis à 39,99 €/mois avec en ce moment 3 mois offerts.



On y trouve :

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi et WiFi 6,

et Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays,

Décodeur TV Bbox 4K avec plus de 180 chaînes.



Vous pouvez également souscrire les services payants suivants :

Prime offert 6 mois puis à 6,99 €/mois,

Universal+ offert 6 mois puis à 5,99 €/mois,

Cafeyn offert 6 mois puis 9,99 €/mois.





Box SFR Power : de meilleurs débits et des services streaming

La Box SFR Fibre Power est au prix de 36,99 €/mois.

Elle inclut :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi et WiFi 6,

Le décodeur Connect TV 4K HDR avec Dolby Vision / Atmos et 200 chaînes,

Un répéteur WiFi offert sur demande,

200 Go offerts sur votre forfait mobile jusqu'au raccordement (clients mobile SFR ou RED seulement).





Voici également les options disponibles :

Une mini box 4G offerte pendant 1 mois puis à 5 €/mois,

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille offert pendant 6 mois puis à 5,99 €/mois OU Max Basic avec pub et Bouquet Famille offert pendant 6 mois puis à 5,99 €/mois.





Freebox Pop : du haut débit et des services TV / streaming

La Freebox Pop est à 29,99 €/mois pendant 1 an puis à 39,99 €/mois.

Elle comprend :

Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi et WiFi 7,

Un répéteur WiFi inclus sur demande,

Les appels vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations (États-Unis, Chine, Canada...) ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations,

Le Player TV Free 4K avec fonction Chromecast, Assistant Google et 230 chaînes incluses

L'application OQEE by Free avec plus de 580 chaines TV et OQEE Ciné avec plus de 500 films et séries inclus.





Des options sont aussi proposées :

Max inclus 3 mois puis à 5,99 €/mois,

Prime inclus 6 mois puis à 6,99 €/mois,

Canal+ La chaîne en live inclus 3 mois puis à 15,99 €/mois,

Un boîtier TV supplémentaire à 4,99 €/mois.





De plus, en vous abonnant à la Freebox Pop, vous bénéficiez d'un prix spécial pour le Forfait Free 5G : 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois. Il inclut les appels, SMS, MMS et internet en 5G / 4G illimités en France et 35 Go/mois à l'étranger.