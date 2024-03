La RED Box Fibre est à 25,99 €/mois sans changement de tarif après un an et sans engagement, et avec en ce moment deux cadeaux, à savoir 2 mois d'abonnement + les appels illimités gratuits vers les mobiles.

Voici un petit rappel de ce qu'elle propose.

Jusqu'à 500Mb/s de débit symétrique,

Le WiFi 5

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays,

Les appels illimités vers les mobiles de France offerts en ce moment (5 € /mois normalement),

L'application RED TV avec 35 chaînes.





La box propose également les options payantes suivantes :

Jusqu’à ↓ 2Gb/s partagés, ↑ 700Mb/s et WiFi 6 à 7 € /mois,

Le décodeur Connect TV à 3 €/mois,

100 chaînes (au lieu de 35) à 2 €/mois.





Le raccordement à la fibre est inclus et RED by SFR propose de vous rembourser jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur.





Chez la concurrence, on peut trouver :