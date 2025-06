La RED Box Fibre profite d'une nouvelle baisse de tarif et s'affiche désormais à 19,99 €/mois. De plus, les frais de mise en service, habituellement facturés 39 €, sont également offerts en ce moment.

Pour rappel, la RED Box Fibre propose un débit pouvant atteindre 1 Gb/s en symétrique, avec une connexion WiFi 5. Il est possible d’obtenir des débits plus élevés en optant pour une option à 7 €/mois.

Côté TV, l’application RED TV permet d’accéder à 35 chaînes sur smartphone, tablette ou ordinateur, et une option à 2 €/mois vous donne accès à un bouquet étendu de 100 chaînes. Un décodeur Connect TV est également proposé à 3 €/mois pour regarder les contenus directement sur votre téléviseur.

L’offre inclut aussi les appels illimités vers les lignes fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 100 destinations à l’international. Les appels vers les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM sont également compris.

Découvrir la RED Box Fibre à 19,99 €/mois sans engagement



Chez la concurrence, on trouve également des box similaires mais dont le tarif augmente au bout de 6 mois ou d'un an :