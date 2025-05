La RED box est dorénavant proposée à 20,99 €/mois, avec les frais de mise en service de 39 € offerts en ce moment !

Pour rappel, elle offre un débit allant jusqu’à 1 Gb/s en symétrique avec WiFi 5, avec possibilité d'augmenter les débits pour 7 €/mois supplémentaires.

Cette offre inclut également les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 100 destinations internationales. Les appels vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM sont également illimités et inclus.

Pour la télévision, l’application RED TV donne accès à 35 chaînes sur smartphone, tablette ou ordinateur. Il est possible d’élargir l’offre à 100 chaînes avec une option à 2 €/mois. Un décodeur Connect TV est également disponible pour 3 €/mois afin de profiter des contenus directement sur votre téléviseur.

