Pour les petits consommateurs de données mobiles, RED avait proposé la semaine dernière un nouveau forfait 5 Go à seulement 4,99 € par mois avec en prime 6 Go de data en Europe et DOM. Cette semaine l'opérateur pense à ceux qui consomment un peu plus en ajustant son second forfait. Pour le même prix de 9,99 € par mois, la quantité de data passe ainsi de 20 Go à 40 Go, soit largement de quoi satisfaire l'immense majorité des Français (qui consomment en moyenne moins de 20 Go par mois).

RED by SFR propose ainsi en ce moment 4 forfaits mobiles :



Comme d'habitude, ces forfaits mobiles sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps

Ces forfaits intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et DOM

5, 40, 130 (5G) ou 200 Go (5G) de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 26 ou 20 Go de données mobiles utilisables depuis l'Union européenne



Et concernant la concurrence, découvrez les offres de Sosh et ses forfaits 1, 20, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 € 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, ou Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 €, Free Mobile et son forfait 140 Go à 12,99 € par mois, ou encore Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 5, 20, 130 Go 5G (avec 6 mois de Amazon Prime) et 200 Go 5G (6 mois de AP) à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois. Sans oublier YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) avec 111 Go de data.