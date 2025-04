RED by SFR a mis à jour ses offres avec notamment 3 nouveaux forfaits mobiles affichés à prix cassé.

Voici tous les forfaits disponibles avec les réductions du moment :

1 Go 4G : 1,99 €/mois

Avec 1 Go en UE / DOM ,

, 5G pour 3 € de plus par mois,

40 Go en UE / DOM dont 20 Go Suisse / Andorre / Canada / USA pour 5 € de plus par mois.



30 Go 4G : 5,99 €/mois



Avec 13 Go en UE / DOM ,

, 5G pour 3 € de plus par mois,

40 Go en UE / DOM dont 20 Go Suisse / Andorre / Canada / USA pour 5 € de plus par mois.



100 Go 5G : 6,99 €/mois

Avec 26 Go en UE / DOM ,

, 40 Go en UE / DOM dont 20 Go Suisse / Andorre / Canada / USA pour 5 € de plus par mois.



200 Go 5G : 9,99 €/mois

Avec 38 Go en UE / DOM,

40 Go en UE / DOM dont 20 Go Suisse / Andorre / Canada / USA pour 5 € de plus par mois.



350 Go 5G spécial voyage : 19,99 €/mois

Avec 35 Go depuis 124 destinations.





Tous ces forfaits RED intègrent les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), ainsi que les SMS et MMS illimités en France. Depuis l’Union européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS restent également illimités.

