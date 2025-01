Que vous ayez une consommation mobile modérée ou que vous soyez un gros utilisateur de data, RED by SFR propose 3 nouveaux forfaits, adaptés à tous les besoins. Avec des offres allant de 40 Go à 200 Go, chacun peut trouver le forfait idéal au meilleur prix.

À noter que tous les forfaits RED proposent les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM.

Pour 5 € de plus par mois et sur tous les forfaits, une option vous donne la possibilité d'augmenter vos données mobiles à l'étranger jusqu'à 40 Go en UE / DOM (dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada).



Vous avez également le choix entre une carte SIM ou eSIM, avec des frais d'activation de 10 €.

Voici donc les 3 nouveaux forfaits mobiles sans engagement :

40 Go 4G , avec 13 Go en UE / DOM et la possibilité de passer à la 5G pour 3 € de plus par mois : 5,99 €/mois.





, avec 13 Go en UE / DOM et la possibilité de passer à la 5G pour 3 € de plus par mois : 100 Go 5G , avec 5G incluse et 26 Go en UE / DOM : 9,99 €/mois.





, avec 5G incluse et 26 Go en UE / DOM : 200 Go 5G, avec 5G incluse et 38 Go en UE / DOM : 11,99 €/mois.





