Tous les Français n'ont pas besoin d'une très importante quantité de données mobiles, d'où l'intérêt des forfaits proposant une petite quantité de data, mais suffisante pour les petits consommateurs, et c'est le cas du nouveau forfait 5 Go de RED, qui présente également l'avantage de son petit prix, à savoir seulement 4,99 € par mois, mais également 6 Go de data en Europe et DOM.

RED by SFR propose donc actuellement quatre forfaits mobiles :



Notons que les forfaits 130 Go et 200 Go bénéficient actuellement de l'option 5G offerte.

Ces forfaits mobiles sont sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement.

Ils incluent :

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et DOM

5, 20, 130 (5G) ou 200 Go (5G) de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 26 ou 20 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Découvrir les 4 forfaits mobiles de RED by SFR





Et n'hésitez pas à consulter les offres des concurrents comme Sosh et ses forfaits 1, 20, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 € 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, ou Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 €, Free Mobile et son forfait 140 Go à 12,99 € par mois, ou encore Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 5, 20, 100 5G et 200 Go 5G à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.



Concernant les opérateurs virtuels, mettons en avant YouPrice sur réseau Orange ou SFR (le mieux étant Orange) avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) avec 111 Go de data.