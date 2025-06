RED by SFR vient de dévoiler trois nouveaux forfaits mobiles à petit prix :

• 50 Go à 4,99 €/mois (5G + 3 €)

• 200 Go 5G à 7,99 €/mois

• 300 Go 5G à 9,99 €/mois

RED 50 Go 4G : pour l'essentiel au quotidien

Le forfait RED 50 Go est à 4,99 €/mois et constitue une option équilibrée pour ceux qui ne sont pas de gros consommateurs de données.

En plus des 50 Go d'internet mobile en France métropolitaine, il inclut 20 Go en UE et dans les DOM. Vous profitez aussi des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM.

La 5G est activable pour 3 € de plus par mois.

RED 200 Go 5G : la puissance pour les usages intenses

Le forfait RED 200 Go 5G est proposé à 7,99 €/mois et offre une liberté de connexion beaucoup plus grande. Ici, on profite également d'une enveloppe de données conséquente de 38 Go en UE et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS restent illimités en France et depuis l’Europe et les DOM.

RED 300 Go 5G : l'ultra-connectivité sans limites

Le forfait RED 300 Go 5G est au tarif de 9,99 €/mois et représente l'offre la plus généreuse de la gamme RED by SFR. Les appels, SMS et MMS sont toujours illimités en France et depuis l’UE et les DOM, et une enveloppe de données généreuse de 33 Go est aussi prévue pour vos déplacements en Europe et dans les DOM.

