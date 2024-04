Commençons par le forfait mobile du moment chez RED by SFR, à savoir le forfait proposant pas moins de 100 Go de données mobiles en 4G affiché à seulement 9,99 € par mois ! Et pour 3 € de plus par mois, vous aurez accès à la 5G.

Ce forfait intègre les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Depuis l’UE et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités et vous bénéficiez de 22 Go/mois de data.

Découvrir le forfait RED 100 Go à 9,99 € / mois + 5G à 3 € / mois



Du côté de la concurrence, signalons les offres de Sosh avec ses forfaits 1, 40, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 9,99 €, 11,99 €, et 20,99 € par mois, ou Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 € ou encore l'excellent et très compétitif Free Mobile et son forfait 140 Go à 9,99 € par mois sans oublier Bouygues Télécom avec 4 forfaits B&You à 20, 100, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 6,99 €, 9,99 €, 12,99 € et 17,99 € par mois.

Poursuivons chez RED by SFR avec une autre promotion concernant cette fois-ci la partir accès internet par la fibre. Vous trouverez ainsi la RED Box Fibre à seulement 25,99 €/mois sans changement de tarif après un an et sans engagement, et actuellement proposée avec deux promotions à savoir 2 mois d'abonnement et les appels illimités gratuits vers les mobiles.

Jusqu'à 500 Mb/s de débit symétrique,

Le WiFi 5

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays,

Les appels illimités vers les mobiles de France offerts en ce moment (5 € /mois normalement),

(5 € /mois normalement), L'application RED TV avec 35 chaînes.





La box propose également les options payantes suivantes :

Jusqu’à ↓ 2Gb/s partagés, ↑ 700Mb/s et WiFi 6 à 7 € /mois,

Le décodeur Connect TV à 3 €/mois,

100 chaînes (au lieu de 35) à 2 €/mois.





La RED Box Fibre à 25,99 €/mois avec 2 mois offerts + appels vers les mobiles





ET concernant la concurrence, signalons les offres suivantes :