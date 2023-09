RED by SFR est la filiale low cost de SFR, avec comme ambition de proposer des forfaits mobiles (et fibre) de qualité, mais à prix réduit. Et c'est plutôt réussi surtout actuellement avec les 4 forfaits proposés pour ce mois de septembre. Faisons le point.

RED by SFR propose 4 forfaits mobiles, mais celui qui devrait correspondre le mieux au plus grand nombre est sans conteste le forfait avec 40 Go de data affiché à seulement 9,99 € par mois. Et si vous avez vraiment des besoins différents (besoin de plus de données mobiles, ou bien un prix plus faible), les 3 autres forfaits devraient vous combler.

Vous aurez ainsi le choix entre ces 4 forfaits :

A noter que tous ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Et pour ceux qui veulent avoir accès à la 5G, il suffira de rajouter 3 € par mois au prix des 3 premiers forfaits.

Ces forfaits mobiles intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et DOM

5, 40, 80 ou 130 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 16 ou 26 Go de données mobiles utilisables depuis l'Union européenne



Les 4 forfaits mobiles de RED by SFR





Signalons également des promotions sur les forfaits de la concurrence avec par exemple Sosh et ses 3 forfaits 20, 130 Go et 140 Go 5G à 11,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, Free Mobile avec son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, ou encore B&You avec ses 4 forfaits 5, 20, 130 (5G) et 200 Go (5G) à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois. Et du côté des MVNO, découvrez le superbe YouPrice avec ses forfaits 44 Go à partir de 7,99 € par mois ou 111 Go à partir de 9,99 € !