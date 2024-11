Alors que la concurrence fait rage en ce moment dans le secteur de la téléphonie mobile, RED propose une nouvelle grille tarifaire avec notamment 2 nouveaux forfaits mobiles : un 80 Go 5 G à seulement 6,99 €/mois ainsi qu'un 120 Go (4G) à 7,99 €/mois. A noter que vous trouverez toujours le très intéressant forfait 200 Go 5G à seulement 9,99 €/mois, idéal pour les gros consommateurs de données mobiles.

80 Go 5G à 6,99 €/mois

120 Go à 7,99 €/mois

200 Go 5G à 9,99 €/mois

300 Go 5G spécial voyage à 19,99 €/mois

Ces forfaits mobiles sont tous sans engagement et sans variation de prix après la première année.

Ils intègrent :

80 Go 5G / 120 Go / 200 Go 5G / 300 Go 5G de données mobiles

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

19 Go / 24 Go / 32 Go de données mobiles en UE et dans les DOM, et pour le forfait spécial voyage 300 Go comptez 35 Go de data depuis 124 destinations dont 62 hors UE/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM.

