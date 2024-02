On pensait que Red Dead Redemption 2 en avait fini des mises à jour et DLC, et pourtant il semble que Rockstar prépare une surprise aux joueurs. Selon certaines fuites, le studio préparerait une mise à jour conséquente, avec énormément de contenu et le tout serait proposé gratuitement.

Même s'il ne profite pas d'une communauté de joueurs aussi dense que GTA V, Red Dead Redemption 2 reste encore très joué sur Steam avec environ 40 000 joueurs simultanés régulièrement.

Selon PCGamesN, Rockstar a totalisé 77 mises à jour au backend de Red Dead Redemption 2 sur Steam entre le début du mois de janvier et le 19 février dernier. En fin d'année dernière, l'activité de Rockstar était quasi nulle concernant le titre, ce qui suggère que le studio prépare la sortie d'un patch conséquent.

Il pourrait s'agir d'une mise à jour qui se présenterait comme un baroud d'honneur avant de voir Rockstar se tourner définitivement vers GTA VI. Le studio pourrait ainsi remercier la communauté de joueurs avec du contenu exclusif qui permettrait d'étendre la durée de vie du jeu le temps de voir GTA VI arriver. Il pourrait également s'agir de contenu permettant d'ouvrir l'histoire pour laisser plus de place à une éventuelle fuite, l'idée d'un Red Dead Redemption 3 n'étant pas à exclure, même s'il faudra certainement attendre des années pour que le projet ne se dévoile.