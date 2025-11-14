La rumeur, lancée par l'infatigable "news hound" Wario64, a été rapidement confirmée par Rockstar Games. Red Dead Redemption, le western classique de 2010, s'offre une nouvelle jeunesse.

Le jeu débarque le 2 décembre 2025 sur une multitude de nouvelles plateformes : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, et même sur mobile (iOS/Android) pour les abonnés Netflix. C'est une stratégie bien rodée de Rockstar, capitalisant sur ses classiques en attendant GTA VI.

Comment fonctionnera le portage sur Netflix ?

Le partenariat entre Netflix et Rockstar se renforce. Après GTA: The Trilogy en 2023, c'est au tour de Red Dead Redemption d'intégrer le catalogue de jeux.

Le titre, accompagné de son DLC zombie Undead Nightmare, sera "gratuit" pour tous les abonnés Netflix, jouable directement sur iOS et Android. C'est une grosse prise pour le géant du streaming, qui continue de muscler son offre gaming face à la concurrence.

Quelles améliorations pour les consoles PS5, Xbox et Switch 2 ?

Ce n'est pas qu'un simple portage. Rockstar a précisé les améliorations pour les consoles "current-gen". Sur PS5 et Xbox Series X/S, le jeu tournera enfin à 60 FPS, supportera le HDR et atteindra des résolutions 4K.

Sur Switch 2, Rockstar annonce également du 60 FPS en "haute définition", avec le support du DLSS, du HDR et des contrôles souris. C'est une mise à niveau technique notable par rapport aux versions PS4/Switch de 2023.

Est-ce une mise à jour gratuite ?

Oui, pour la plupart. Rockstar a confirmé que les possesseurs actuels de la version PS4 ou Switch de Red Dead Redemption (ou de la version rétrocompatible Xbox One) pourront mettre à jour numériquement et gratuitement.





Les sauvegardes seront transférables. Ce portage, réalisé avec Double Eleven et Cast Iron Games, sera aussi inclus dans le catalogue PlayStation Plus et la bibliothèque GTA+ dès le 2 décembre.

Foire Aux Questions (FAQ)

S'agit-il de Red Dead Redemption 2 ?

Non, il s'agit bien du premier Red Dead Redemption (sorti en 2010), qui suit l'histoire de John Marston. Le second opus (le prequel) n'a pas encore reçu ce traitement de mise à niveau "current-gen".

Le DLC Undead Nightmare est-il inclus ?

Oui, Rockstar Games a confirmé que le jeu de base et son extension standalone Undead Nightmare sont inclus dans ces nouvelles versions, que ce soit sur Netflix ou sur consoles.

Quelle est la date de sortie exacte ?

La date officielle communiquée par Rockstar est le 2 décembre 2025 pour les versions PS5, Xbox Series X/S, et Switch 2. Les versions mobile (iOS et Android) pour Netflix seront également disponibles à cette date.