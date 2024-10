La plateforme PC a rencontré la franchise Red Dead Redemption avec un second volet magistral lancé le 26 octobre 2018 sur la plateforme, mais pour les fans de la saga, il était regrettable que le premier épisode ne soit pas disponible.

Lancé en mai 2010, Red Dead Redempotion est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Rockstar s'offrait ainsi une nouvelle franchise majeure aux côtés de GTA, et présentait ainsi un nouveau héros charismatique : John Marston.

Sans réelle explication, le titre ne sera jamais porté sur PC, mais Rockstar corrigera les choses 14 années plus tard et annonce ainsi l'arrivée du titre et de son extension Undead Nightmare le 29 octobre 2024.

Rockstar Games s'est offert les services de Double Eleven pour le portage et les améliorations de son titre qui s'annoncent nombreuses.

Le titre est annoncé avec le support de la 4K en natif, la gestion des moniteurs ultrawide et HDR10. La compatibilité clavier + souris est au rendez-vous, les textures ont été intégralement retravaillées comme la majorité des modèles, le titre multiplie les technologies d'upscaling et prend en charge le DLSS 3.7 d'Nvidia, le FSR 3.0 d'AMD ainsi que le ray tracing.